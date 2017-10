Vijf vragen over wapengebruik door de politie

EES - Een agent heeft gisteren een schot gelost bij een aanhouding van een man in Ees. De man raakte hierbij gewond, maar is buiten levensgevaar.

De politie kwam in actie nadat er een melding was binnengekomen over iemand die met een borrel op zou rondrijden. Toen de automobilist werd aangesproken, escaleerde de situatie en probeerde hij de agent te wurgen . De agent gebruikte eerst pepperspray om de man te kalmeren, ook werd een waarschuwingsschot gelost. Toen dit niet lukte trok hij zijn wapen en schoot de man in zijn been.De politie maakt normaal gesproken alleen gebruik van het dienstwapen als er echt geen andere opties zijn. Aan het gebruik van een wapen zitten namelijk strenge regels. Een politieagent mag wel schieten om iemand aan te houden die van een ernstig feit wordt verdacht, bijvoorbeeld een gewapende overval of een (poging) doodslag of moord. De agent moet wel eerst waarschuwen dat hij of zij het wapen gaat gebruiken.Soms is de situatie zo ernstig dat er levensgevaar dreigt voor omstanders en/of de agent zelf. Dan is er sprake van noodweer en mag de agent gelijk schieten.Het gebruik van een vuurwapen door een agent in Drenthe is vrij uniek. Vorig jaar sprak RTV Drenthe met vuurwapendocent Gert Jan Verkouter van de politie Noord-Nederland. "Over de afgelopen tien jaar is er in Drenthe vier keer gebruik gemaakt van een vuurwapen door een agent. Er zijn twee waarschuwingsschoten geweest. Er is één keer gericht tijdens een aanhouding en er is één keer gericht geschoten door een noodweersituatie.'Agenten leren om op de benen van een verdachte te schieten, het zogenaamde aanhoudingsvuur. Toch kan er een gevaarlijke situatie ontstaan waardoor de agent het wapen in verdediging van zichzelf of omstanders moet gebruiken. In zo'n geval van noodweer mag de agent ook op het bovenlichaam richten. De agent hoeft dan van te voren ook niet te waarschuwen dat er geschoten wordt.Het vuurwapen is voor de politie het uiterste geweldsmiddel dat kan worden ingezet. Naast het dienstwapen heeft de agent ook een wapenstok en pepperspray. Sinds kort worden er in Drenthe ook proeven gedaan met een stroomstootwapen.Het gebruik van het dienstwapen moet door de leidinggevende van de agent binnen 48 uur gemeld worden bij de (hoofd)officier van justitie. Als er bij het gebruik van het wapen letsel is ontstaan doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. Na het onderzoek van de Rijksrecherche bepaalt het Openbaar Ministerie of er strafvervolging tegen de betreffende agent wordt ingesteld.