Graven naar vervuilde plekken onder Veemarktterrein in Assen

ASSEN - Medewerkers van Arcadis zijn vandaag begonnen met het opgraven van vervuilde plekken in de bodem onder het Veemarktterrein in Assen.

Het gaat om zeven locaties waar bodemvervuiling is geconstateerd. Die worden allemaal afgegraven. Arcadis is daar zeker enkele weken mee bezig, zo is de verwachting.De vervuilde plekken bevatten volgens een medewerker van Arcadis onder meer puin, olie, teer en zink. Volgens de gemeente is de bodemverontreiniging ontstaan door bedrijvigheid die in het verleden op en rond op het Veemarktterrein voorkwam.Ook komt er nog onderzoek naar niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dat begint 19 oktober. Er is een licht vermoeden dat er aan de noordkant van het Veemarktterrein in de bodem nog restanten van munitie of bommen liggen, als gevolg van beschietingen en bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.De gemeente Assen laat de bodem onder het vroegere marktplein opruimen, in verband met de herinrichting van het Veemarktterrein en aanleg van nieuwe riolering. Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een kleiner en groener feestplein, met als nieuwe naam Veemarktplein.Voor de TT-kermis van volgend jaar moet het nieuwe plein klaar zijn. De kosten van de herinrichting zijn anderhalf miljoen euro.Aan de noordkant van het Veemarktterrein komen 65 woningen, gebouwd door projectontwikkelaar Credo. Volgend jaar hoopt de gemeente de bestemmingsplanprocedure klaar te hebben, zodat de bouw van de huizen in 2019 kan beginnen.