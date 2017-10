Dronken vrouwen slaan voorbijgangers in elkaar in Emmen

De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Drie vrouwen van 31, 38 en 53 jaar uit Emmen en Den Haag zijn door de rechter bestraft voor openlijke geweldpleging.

De 31-jarige vrouw uit Den Haag kreeg 150 uur werkstraf, waarvan zestig voorwaardelijk. De twee vrouwen uit Emmen kregen tachtig uur werkstraf opgelegd, waarvan zestig voorwaardelijk.



De drie gingen op Koningsdag 2015 flink tekeer in Emmen na een dagje vrijmarkt. Ze hadden stevig gedronken en waren op weg naar het station. Tussen de Boslaan en de Stationsweg dachten de dames dat ze werden uitgelachen, omdat ze op de grond rolden door teveel alcohol. Er ontstond wat duw- en trekwerk tussen de lachers en de vrouwen. Dit mondde uit in een gevecht. Daarop sloeg de 31-jarige Haagse in op een lachende voorbijganger.



Kettingslot

Twee getuigen die te hulp wilden schieten werden belaagd door de Emmer vrouwen en vier toegesnelde omstanders werden ook door de vrouwen geslagen. Eén van de vrouwen had een kettingslot vast en sloeg daarmee een van de omstanders. De lip van die man moest worden gehecht. Een agent die tegen de ruzie wilde optreden, werd door de Haagse vrouw bespuugd.



'Wat alcohol al niet doet met mensen'

De officier vroeg zich af 'wat alcohol al niet doet met mensen'. Zij vond dat de Haagse vrouw de initiatiefneemster was. De rechter ging daarin mee door haar de hoogste straf op te leggen.



Op de zitting verscheen een van de vrouwen uit Emmen. Zij kon zich het geweld niet herinneren. Wel was ze gestopt met drinken, vertelde ze aan de rechter.