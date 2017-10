Neergeschoten man in Ees probeerde agent te wurgen

De politie schoot een verdachte in zijn been (foto: Persbureau Meter)

EES - De man die gisteren door een agent in zijn been geschoten werd, probeerde een agent te wurgen.

Agenten wilden de 34-jarige man uit Emmen aanhouden, omdat hij mogelijk met te veel drank op achter het stuur zat. De verdachte wilde niet meewerken en probeerde samen met een inzittende, een 30-jarige Emmenaar, de aanhouding te voorkomen. Volgens de politie gebruikten ze hierbij geweld en hielp het gebruik van wapenstok en pepperspray niet.De 34-jarige man belandde met een agent op de grond, waarna de andere agent een waarschuwingsschot loste. Omdat ook dit geen effect had, schoot de agent de man in zijn been. De verdachte staakte de strijd en werd naar een ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar.De 30-jarige Emmenaar werd aangehouden en zit voorlopig vast.