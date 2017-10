Man noemt parkeerwachters in Meppel NSB'ers: boete

Man wordt woest om parkeerboete (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Een 23-jarige man uit Groningen heeft van de politierechter een boete van 500 euro gekregen voor het uitschelden van parkeerwachters in Meppel.

De Groninger was het op 17 januari niet eens met de bon die achter de ruitenwisser van zijn auto was geplakt. Hij was, zoals hij zelf aangaf, slechts een paar minuten bij de auto weggeweest.



Maar daar dachten de parkeerwachters anders over. Toen de Groninger werd verteld dat hij zich tegen de print kon verzetten, schold hij de huid van de parkeerwachters vol. Hij noemde de parkeerwachters onder meer NSB'ers.



In 2012 is de man ook al eens veroordeeld voor het beledigen van ambtenaren in functie. Destijds kreeg hij een werkstraf opgelegd.