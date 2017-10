Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor corrupte schooldirecteur

Schooldirecteur blijkt corrupt (foto: ANP XTRA/Koen van Weel)

VRIES - Oud-schooldirecteur Jos van K. is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor corruptie.

Geschreven door Jeroen Willems

De 51-jarige man uit Vries heeft als directeur van een onderwijsstichting giften aangenomen om zichzelf financieel te bevoordelen. Hij liet onder meer privéfacturen ten laste van de stichting komen. De man moet bijna zevenduizend euro betalen.



Buitenkraan en terrasverwarming

De man wilde dat werkzaamheden die bij hem thuis werden uitgevoerd door een installatiebedrijf werden doorberekenend aan de school waar hij werkzaam was. Het ging onder meer om het aanleggen van buitenverlichting, een buitenkraan en het installeren van terrasverwarming. De installateur ging hier niet mee akkoord en kon daardoor fluiten naar zijn geld. Het zou gaan om een bedrag van bijna 3.000 euro.



Zonnepanelen

De man heeft verder twee keer 2.000 euro ontvangen als bonus voor werk dat hij had gegund aan een andere installateur. Het bedrijf van de man zou zonnepanelen leveren aan verschillende scholen waarvan de man directeur was.



Integriteit ambtenaren geschaad

Volgens de rechtbank heeft de man met zijn gedrag het vertrouwen van de maatschappij in de integriteit van ambtenaren geschaad. "Het aannemen van giften, diensten en beloften corrumpeert het ambtelijk apparaat. Verdachte heeft hiermee het adequaat functioneren van de overheid in gevaar gebracht", aldus het vonnis van de rechtbank.