Fietser gewond bij aanrijding in Hoogeveen

De jongen moest naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Bij een ongeluk in Hoogeveen is vanmiddag een fietser gewond geraakt.

De jongen werd op de kruising van de Van Limburg Stirumstraat en de Nicolaas Beetsstraat aangereden door een automobilist. Die zag de fietser vermoedelijk over het hoofd.



De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn letsel is niks bekend.