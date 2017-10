Video: Das bereidt zich voor op slecht weer

Zijn dassen goede weervoorspellers? Als je naar de beelden van de cameraval van deze week kijkt, lijkt het er wel op. Vlak voordat de regen begint, is deze das druk bezig met het verzamelen van nestmateriaal.

De beelden zijn gemaakt bij de dassenburcht in het Hart van Drenthe. "Dassen liggen er graag warmpjes bij", vertelt boswachter Pauline Arends. "Op het moment dat ze de pijpen van de burcht dichtstoppen, dan wordt het echt heel koud. Ik heb dat ooit wel eens gezien. Toen werd het -20."Zo koud wordt het voorlopig nog niet, maar het filmpje laat wel zien dat dassen gevoel hebben voor het weer. "Waarschijnlijk hebben ze een ingebouwde buienradar, al blijft dat natuurlijk wel speculeren. Als je het echt zeker wilt weten, moet je een heel jaar monitoren en het gedrag vergelijken met de weersvoorspellingen", aldus Arends.Dassen zijn ijverige beesten als het om de indeling van hun burcht gaat. "Nestmateriaal wordt regelmatig verschoond of ze leggen het buiten om te drogen. Het liefst gebruiken ze bladeren, mos en pijpenstrootjes, maar het is een beetje afhankelijk van wat er in de directe omgeving van de burcht te vinden is."Vorige week zagen we twee reekalfjes en hun moeder voor de cameraval grazen. De video kun je hier terugkijken.Wil je ook een leuk natuurfilmpje met ons delen? Dat kan via dit formulier of word lid van de Facebookgroep Jouw ROEG! en deel je video daar.