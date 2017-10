Drents Museum krijgt komende vijf jaar 1,5 miljoen euro voor aankopen

ASSEN - Het Drents Museum ontvangt de komende vijf jaar 300.000 euro per jaar van de BankGiro Loterij voor aankopen en het toegankelijk maken van de collectie.

Sinds 2008 heeft het museum in Assen ruim drie miljoen euro ontvangen van de BankGiro Loterij. Beide partijen hebben de samenwerking geëvalueerd en willen voor de periode 2018 tot en met 2022 met elkaar door.Algemeen directeur Harry Tupan van het Drents Museum reageert verheugd. "Wij zijn enorm blij dat de BankGiro Loterij het partnerschap met vijf jaar heeft verlengd. Het stelt het Drents Museum in staat zijn aankoopbeleid en toekomstplannen te blijven continueren. Met als doel er zoveel mogelijk bezoekers van te laten genieten.""Het Drents Museum is sinds de heropening in 2011 enorm gegroeid, een verdubbeling van het aantal bezoekers van voor de verbouwing, vooral dankzij het programmeren van grote, internationale tentoonstellingen. Daarnaast gaat het museum de komende periode ook werken aan de presentatie van zijn vaste collectie. Als loterij dragen we graag bij aan het versterken van het Drents Museum en hun collectie", zegt Michiel Verboven, managing director BankGiro Loterij.Voor het museum, dat sinds 2008 partner van de loterij is, kwam er dit jaar 80.510 euro bovenop de jaarlijkse 300.000 euro, omdat fans van het museum dit via de BankGiro Loterij bij elkaar speelden.