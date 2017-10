Wijk Angelslo in Emmen krijgt nieuwe straatverlichting

EMMEN - De komende maanden wordt een groot deel van de verouderde straatverlichting in Emmer wijk Angelslo vervangen. Het gaat om ongeveer zeshonderd lichtmasten en armaturen.

De nieuwe lantaarnpalen zijn voorzien van LED-verlichting. Hierdoor bespaart de gemeente ongeveer 40 tot 50 procent op de energiekosten. De werkzaamheden starten vandaag en duren een paar maanden.Wethouder René van der Weide heeft vanmorgen de eerste lichtmast vervangen: "We hebben gezocht naar duurzame verlichting waarmee we ook flink besparen op de energiekosten. En de plus is dat de verlichting allemaal worden geleverd door de Emmer fabrikant Sustainder."