Gevangenisbewakers voelen zich onveilig door hoge werkdruk

Gevangenis Esserheem in Veenhuizen (foto: archief RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - 93 procent van het gevangenispersoneel ervaart onveilige situaties op het werk door de te hoge werkdruk. Dat blijkt uit een onderzoek van FNV.

De vakbond overhandigt de resultaten van het onderzoek morgen aan de Tweede kamer.



Esserheem en Norgerhaven

Eerder dit jaar zeiden bewakers van de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen ook al dat de werkdruk de afgelopen jaren is gestegen. Volgens het nieuwe FNV-onderzoek vindt negentig procent dat de werkdruk het afgelopen jaar verder is toegenomen. Bijna twee derde van de ondervraagden moet zich vaak tot altijd haasten.



Onveilig

Gevangenispersoneel voelt zich steeds vaker onveilig door onder meer slecht opgeleide collega's, zwaardere problematiek van gevangenen en drugsgebruik onder gevangenen.



De belangrijkste oorzaak van de hoge werkdruk is volgens het gevangenispersoneel de onderbezetting in de gevangenissen. De bewakers zeggen dat ze te weinig collega’s hebben. Er zouden meer bewakers moeten worden aangenomen in vaste dienst. Ook willen ze meer waardering krijgen voor hun werk.