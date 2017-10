Mieke Damsma officieel benoemd tot burgemeester van Midden-Drenthe

BEILEN - Mieke Damsma uit Maastricht is officieel benoemd tot burgemeester van Midden-Drenthe. Dat meldt demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk.

Vorige maand werd Damsma voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze was tot voor kort D66-wethouder van de gemeente Maastricht.De 53-jarige Damsma volgt Ton Baas op, die bijna drie jaar lang waarnemend burgemeester was. Aanvankelijk werd Bert Swart benoemd als de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe, maar hij overleed op 29 juni aan de gevolgen van een hersentumor.Damsma is de enige vrouwelijke burgemeester in de Drenthe.