Transgender uit Odoorn: Schaf Coming Out Day af

Joyce Meijer (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema) Van Boy naar Joy(ce), het boek van Meijer (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

ODOORN - Het is vandaag Coming Out Day. En dan is er aandacht voor het moment dat homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders openlijk uitkomen voor hun seksuele voorkeur. Transgender Joyce Meijer uit Odoorn vindt dat die dag maar moet worden afgeschaft.

Geschreven door Petra Wijnsema

Eline Joyce Meijer (67) werd geboren als man. "Ik denk dat mijn vrouw-zijn er al bij de geboorte in zat, maar ik werd pas in 2006 omgeknutseld van man naar vrouw in het UMCG", zegt Meijer.



Mishandeld als kind

Over haar transitie schreef ze het in mei verschenen boek 'Van boy naar Joy(ce)'. In dat boek beschrijft ze ook haar jeugd in een streng gereformeerd gezin waar ze geen ruimte kreeg om zichzelf te zijn. Een voorliefde voor bijvoorbeeld meisjesspeelgoed werd de nek omgedraaid.



"Als ik toen bij de etalage van die speelgoedwinkel een kinderwagentje had mogen hebben met een pop er in dan was mijn leven heel anders verlopen. Dan had het zich kunnen ontwikkelen. Nu werd het letterlijk weg geslagen", aldus Meijer.



Eindelijk vrouw

Joyce trouwde met Jannie, kreeg een zoon en kwam op haar veertigste zo met zichzelf in de knoop dat ze dood wilde. Na jarenlange therapie werd pas op haar vijftigste voor het eerst duidelijk dat ze zich van binnen vrouw voelde.



"Toen wij dertig jaar getrouwd waren hadden we een feestje. Toen was Jannie haar nagels aan het lakken en vroeg ze: 'zal ik jouw nagels ook lakken?' Doe maar de grote teen, zei ik. Dat vond ik zo geweldig. Maandenlang heb ik dat bijgehouden, maar ik durfde er niet over te praten. Maar dat was dus eigenlijk het begin van de transitie naar vrouw", zegt ze.



Nog steeds is ze getrouwd met Jannie. Toen ze in haar transitieproces zat hadden ze afgesproken dat ze wel zouden zien waar het schip zou stranden. Maar het schip is niet gestrand. "We houden nog steeds van elkaar. Waarom zou dat houden van ineens over zijn als ik geen penis meer heb?", zegt Meijer.



Anders is normaal

Ze voelt zich nu beter dan ooit en wil mensen meegeven dat ze hun kinderen in vrijheid en liefde groot brengen en zonder dwang in een bepaalde richting. En Coming Out Day? Dat vindt ze maar onzin.



"Je zegt toch ook niet dat je twee voeten hebt? Je bent gewoon zoals je bent. Dus waarom zou je kenbaar maken aan de wereld dat je homo, lesbienne of transgender bent en moet daar een sticker op van: hij of zij komst uit de kast? Ik denk dat dit stigmatiserend werkt en dat de acceptatie zo alleen maar langer duurt", besluit Meijer.