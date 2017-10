Aanpak leegstand Oudestraat in Assen begint bij gevels

Verouderde winkelgevels in de Oudestraat in Assen krijgen een frissere uitstraling (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) De winkelgevel van een pand in de Oudestraat wordt onderhanden genomen (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) Ouderwetse luifels in de Oudestraat maken plaats voor frisse winkelpuien (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

ASSEN - Frisse, open winkelpuien in plaats van luifels, extra activiteiten en promotie en nieuwe straatlantaarns en straatstenen. De Oudestraat in Assen gaat als eerste winkelstraat in de Drentse hoofdstad de strijd aan tegen leegstand en verloedering.

Geschreven door Margriet Benak

De vastgoedeigenaren, waaronder Re-Z Ontwikkeling, zijn druk bezig de winkelgevels in de straat aan te pakken. "We hebben een brillenwinkel verderop al een nieuwe gevel gegeven, dat doen we nu met een kledingwinkel en een kapperszaak. Van twee winkels achter elkaar maken we één winkel; de gevel krijgt een nieuwe pui en de woning erboven wordt opgeknapt. Want niet alleen de winkels bepalen het straatbeeld, maar ook wat erboven gebeurt, in dit geval dus een woning", vertelt Roel Anne Burema van Re-Z Ontwikkeling.



Onder- en bovenwereld

Begin dit jaar staken de verschillende vastgoedeigenaren en winkeliers van de Oudestraat de koppen bij elkaar, omdat er steeds meer leegstand bij kwam. "Er was veel achterstallig onderhoud, zo werd geconstateerd, waardoor het er allemaal niet even fraai uitziet. Veel winkels hebben nog van die brede houten luifels. Dat is niet meer van deze tijd. Je krijgt er een soort onder- en bovenwereldgevoel van als je door de straat loopt. Dat gaan we nu rechttrekken, zodat zowel boven als onder in één fraaie gevel mooi in het zicht komt", aldus Burema.



Reuring in winkelstraat

Burema verwacht dat er snel meer winkelgevels volgen, nu de eersten aangepakt worden. Ondertussen zijn de winkeliers begonnen met maandelijkse publieksactiviteiten en extra promotie, zodat er meer reuring is. "Bedoeling is dat er meer in de straat gebeurt, waardoor winkelen hier leuker wordt voor het publiek." Zo was er al een modeshow en Heel Assen Bakt.



De aanpak van de Oudestraat bestaat volgens Burema uit een soort drietrapsraket: "De vastgoedeigenaren zijn verantwoordelijk voor verbetering van de winkels en gevels, de winkeliers voor leuke activiteiten en promotie en de gemeente voor de openbare ruimte."

Burema hoopt dat volgend jaar alles volop in uitvoering is in de Oudestraat. "We zijn nu nog in het beginstadium, waarbij nog niet alle plannen uitvoeringsklaar zijn. We zetten nu de eerste stap, en om er vervolgens met zijn allen voor te gaan."



Enthousiast

Anne Roel Burema noemt het uniek voor Assen dat alle partijen in de Oudestraat bij elkaar zijn gekomen. "In de Oudestraat staan dertig winkelpanden, verspreid over negentien vastgoedeigenaren, en zo'n 25 winkeliers. Het is best moeilijk om iedereen mee te krijgen, maar de meesten zijn enthousiast. Je merkt dat het ook iets losmaakt in de rest van de binnenstad." De kosten van de opknapbeurt zijn verdeeld over de verschillende eigenaren, maar alles bij elkaar loopt de aanpak al snel op naar een miljoen.



De gevel van de sportwinkel Sport 2000 van Harold van Leeuwen is al gemoderniseerd. De winkelier is blij dat nu meer puien een opknapbeurt krijgen. "Geweldig, eindelijk gebeurt er wat. De plannen waar we al een tijdje mee bezig zijn, die krijgen nu eindelijk vorm en dat is heel prettig."



'Aan de slag'

Volgens Van Leeuwen is de facelift van belang voor heel Assen. "Willen we als Assen blijven meetellen in de regio als koopstad, dan moet er wel wat gebeuren en snel ook." Hij hoopt dat zoveel mogelijk winkels het voorbeeld van de Oudestraat volgen. "Wij lopen voorop, nu de rest nog. Er is genoeg gepraat. Wat mij betreft gaat iedereen zo snel mogelijk aan de slag, liever vandaag dan morgen."