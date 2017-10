Nieuwe Veste in Coevorden wil verhuizen: 'Rekening houden met krimp'

COEVORDEN - De Nieuwe Veste in Coevorden wil op zoek naar andere huisvesting.

"Dit gebouw is heel groot", zegt sectordirecteur Nick Struikman. "We moeten rekening houden met krimp. In het ergste scenario hebben we over tien jaar vijftien procent minder leerlingen. En het gebouw moet helemaal verwarmd worden en ook schoongehouden worden."Op dit moment zitten er 1.516 leerlingen op de Nieuwe Veste in Coevorden, dat vmbo, havo, vwo en gymnasium aanbiedt. De extra ruimte wordt op dit moment benut om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs. Zo is het vmbo vernieuwd. Afgelopen zomer zijn lokalen bij elkaar gevoegd en uitgebreid."Vroeger zaten techniek, dienstverlening en koken allemaal bij elkaar in. Was het heel breed", zegt Struikman. "Nu moeten de leerlingen vroeg een keuze maken en spitsen ze zich echt toe op één vakgebied. De oude vakdocent komt meer terug."Vanochtend werd de laatste hand gelegd aan het gloednieuwe restaurant. Ook de bakkerij draait sinds kort. "Wij gaan hier zelf in de bakkerij en keuken gerechten maken en deze hier verkopen", zegt leerling Melissa Slomp. "Mensen uit de omgeving kunnen hier komen eten."Ook komt er een winkel in de school. "Ze gaan deze winkel zelf inrichten", laat Peter de Vries, docent economie, zien. "Ook gaan ze hier artikelen verkopen en zijn ze van begin tot eind bij het product betrokken.""Hiervoor was dat niet zo", vervolgt De Vries. "Dan maakten leerlingen iets, maar namen ze dat mee naar huis. Nu gaat het verkocht worden in de winkel. Ze krijgen niet meer les aan de hand van boeken of een filmpje, maar in een praktijksituatie.""Wij bieden zes van de tien profielen aan", aldus de sectordirecteur. "Dat is best veel." De Nieuwe Veste wil breed onderwijs aanbieden, omdat de school niet kan samenwerken met andere middelbare scholen in de buurt, zoals Emmen dat wel kan."We moeten daar goed op inspelen", zegt Struikman. "Ons streven is om binnen vijf jaar in een ander gebouw te zitten."