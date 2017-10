Agressieve dief overmeesterd in supermarkt

De man wilde er met een volle boodschappentas vandoor (foto: ANP/Olaf Kraak)

EMMEN - In een supermarkt in de wijk Emmerhout in Emmen is een winkeldief aangehouden die agressief werd toen medewerkers hem betrapten.

De man wilde gisteren met een volle boodschappentas de supermarkt uitlopen zonder te betalen. Toen personeel hem aansprak, gaf de man een van de medewerkers een klap. Meerdere omstanders werkte de agressieve man daarna tegen de grond en hielden hem vast tot de politie kwam.



De man is in de cel gezet. Een handlanger die bij hem was, kon vluchten.