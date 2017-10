Vergunning voor vluchten met drones zorgt voor nieuwe initiatieven op Groningen Airport Eelde

EELDE - Een mooie stap vooruit. Ook voor de ontwikkeling van de Drone Hub op Groningen Airport Eelde. Zo noemt ondernemer Egbert Swierts van Omni Drones de toestemming om met kleine onbemande vliegtuigjes te mogen vliegen op de Drentse luchthaven.

Eelde is daarmee de eerste en voorlopig enige luchthaven in Europa waar dit gebeurt . De luchthaven moet een soort proeftuin worden waar gekeken wordt hoe de luchtvaart samen kan gaan met de veel kleinere drones. Er is nog weinig wetgeving. Ook is niet duidelijk hoe de luchtverkeersleiding hiermee om moet gaan. Proeven op Groningen Airport Eelde moeten daar antwoord op geven.Niet dat er al meteen gevlogen kan worden. Dat wordt pas mogelijk vanaf maart volgend jaar. Ondertussen werkt Swierts van Omni Drones uit Eelde aan het binnen halen van de vergunning om een droneschool te beginnen. Daar moeten professionele piloten worden opgeleid. "Dat is niet eenvoudig. We zijn pionier. Maar dit is het beroep van de toekomst."De toepassingen zijn volgens havenmeester Onno de Jong van Groningen Airport Eelde legio. "Denk maar aan de landbouw, de inspectie van windmolens op zee. We doen straks een proef met het brengen van medicijnen vanaf het vaste land naar de Waddeneilanden. En vliegtuigen die geïnspecteerd moeten worden. Met een drone is het niet nodig dat ze een hangar in worden gesleept. Dat scheelt tijd en geld."Swierts is met zijn bedrijf gevestigd in een gebouw van de voormalige rijksluchtvaartschool. De Drone Hub. Tot nu toe als één van de weinige bedrijven. "Ik hoop dat er nog veel bij komen. Bijvoorbeeld ICT-bedrijven die data van deze drones kunnen verwerken."Zowel de luchthaven, de provincie Drenthe als ondernemer Swierts hebben goede hoop dat de Drone Hub een smeltkroes wordt van kennis en innovatie. Eelde moet een kenniscentrum worden voor heel Nederland.Maar eerst moeten er regels komen en duidelijk worden wanneer wel en niet gevlogen mag worden met deze brommende vliegtuigjes. En dan is er nog een andere kwestie. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de privacy van omwonenden? Volgens havenmeester De Jong hoeven omwonenden niet te vrezen voor de drones. "We zullen wel eens beelden maken, maar we gaan heus niet boven de huizen vliegen om daar van alles vast te leggen."