Borger-Odoorn presenteert 'mooie begroting' en schrapt bezuinigingen

De begroting van Borger-Odoorn. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EXLOO - Na een aantal magere jaren staat het er financieel weer prima voor in de gemeente Borger-Odoorn. "Voor 2018 kunnen we spreken van de mooiste begroting sinds jaren", aldus wethouder Ton Souverein.

Geschreven door Steven Stegen

De gemeentelijke begroting omvat volgend jaar een bedrag van 69 miljoen euro. Dat was dit jaar nog 66 miljoen. Alle gemeenten krijgen meer geld van het Rijk. Maar dat is niet de enige reden dat Borger-Odoorn er nu weer goed voor staat, aldus de wethouder van Gemeentebelangen. "We hebben de afgelopen jaren ook flink het mes in de uitgaven gezet. En we hebben dure leningen kunnen afkopen."



Bezuinigingen schrappen

Het college wil de voor volgend jaar geplande bezuinigingen nu zelfs schrappen. "Er stond nog voor zes ton aan bezuinigingen op stapel, maar dat gaan we niet meer doen. We vinden dat er bijvoorbeeld op de ambtelijke organisatie al genoeg is ingeleverd. Dat blijkt ook uit onderzoek", aldus Souverein. Er komt zelfs een functionaris bij, iemand die zich nadrukkelijk moet gaan bezighouden met het keurmerk Cittaslow.



Wegenonderhoud

Het college stelt de raad voor om de meevallers onder andere in te zetten voor wegenonderhoud. "Er is door bezuinigingen een aanzienlijke achterstand ontstaan. We stellen voor om zes jaar lang een miljoen in onderhoud van wegen te steken. Dat wil de raad ook graag", aldus de wethouder.



Ook komt er eenmalig meer geld voor groenonderhoud en wil de gemeente geld steken in het verduurzamen van eigen gebouwen, zoals sporthallen in Borger en Valthermond en in de gemeentewerf in 2e Exloërmond.



Lasten burger

Souverein zegt dat de gemiddelde inwoner van Borger-Odoorn volgend jaar 1,5% meer aan gemeentelijke lasten kwijt is. "De OZB zou 2,75% stijgen, maar dat brengen we terug naar 1,75% stijging. Helaas zit het bij de afvalverwerking wat tegen, daar stijgen voor ons de kosten met zo'n vier procent, maar dat berekenen we niet helemaal door. Al met al kun je stellen dat de gemiddelde inwoner jaarlijks in totaal 15 euro meer kwijt is aan de gemeente."