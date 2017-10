'Drenten hebben recht op dezelfde schaderegeling als Groningers'

LANGELO - Mensen met schade vanwege gaswinning of -opslag in de buurt van hun woonplaats moeten overal in Nederland hetzelfde behandeld worden. Dat vindt PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer.

Op dit moment is er voor Groningers met aardbevingsschade een schadeprotocol, maar voor inwoners van Drenthe en de rest van Nederland niet."Je hoort steeds meer verhalen van mensen die schade hebben vanwege gasopslag of -winning buiten Groningen, tot in Emmen aan toe. Maar ook in bijvoorbeeld Langelo en Roden. Ik vind dat Drenten recht hebben op een gelijke behandeling als Groningers", aldus Nijboer.Nijboer heeft daarover Kamervragen gesteld. "Ik wil dat Drenten onder hetzelfde schadeprotocol vallen en dat er een schadefonds komt, zodat ze naar het Rijk kunnen en niet meer afhankelijk zijn van de NAM."Het PvdA-Kamerlid is van mening dat Drenten, net als de Groningers in het verleden, door de NAM onvoldoende serieus worden genomen. "Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat slaan met deuren een oorzaak van schade zou kunnen zijn. Dat is belachelijk."In juli stuurde Gedeputeerde Staten nog een brief aan het kabinet over de schadeafhandeling.