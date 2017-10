OM eist celstraf voor uitgaansgeweld in Groningen

De ene man sloeg het slachtoffer neer, de ander trapte hem in het gezicht (foto: pixabay.com)

GRONINGEN - Voor een poging tot doodslag tijdens het uitgaan in Groningen heeft het Openbaar Ministerie een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist tegen een 19-jarige man uit Tynaarlo.

De man schopte een jaar geleden een andere man in het gezicht aan de Gelkingestraat in Groningen. Dat deed hij nadat een 19-jarige plaatsgenoot het slachtoffer met een vuistslag tegen de vlakte had geslagen. Tegen hem werd 150 uur werkstraf geëist.



De man beweerde dat hij uithaalde nadat hij zelf eerst was geslagen.



Ruzie

Aanleiding voor het geweld was een woordenwisseling tussen de Tynaarloërs en andere kroeggangers voor een bar aan de Gelkingestraat. Het slachtoffer raakte bewusteloos en moest met een gebroken neus en een hersenschudding naar een ziekenhuis.



De vechtpartij werd geregistreerd door bewakingscamera's en beide Tynaarloërs waren herkenbaar in beeld. Ze bekenden allebei. De officier van justitie eiste dat ze 1600 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.



Uitspraak over twee weken.