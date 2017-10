Werkstraffen geëist voor crossen op Holtingerveld

LEEUWARDEN/UFFELTE - Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Leeuwarden werkstraffen van twintig en dertig uur geëist tegen drie mannen uit Diever (48), Smilde (47) en Meppel (40) voor crossen over het Holtingerveld.

De officier van justitie eiste verder tegen alle drie een voorwaardelijke boete van 2000 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De mannen reden vorig jaar op 24 januari op crossmotoren in de buurt van Uffelte door het gebied van Natuurmonumenten.In augustus vorig jaar zou de rechtszaak al dienen bij de politierechter in Assen, maar die besloot dat de zaak door de meervoudige strafkamer (drie rechters) beoordeeld moest worden.Behalve dat ze illegaal door het beschermde Natura-2000-gebied reden, waren hun motoren volgens de officier ook technisch niet in orde; zo ontbraken spiegels, knipperlichten en reflectoren. Daardoor waren de crossmotoren niet toegestaan op de openbare weg.Het trio ontkent door het natuurgebied gereden te hebben. Toch hielden boswachters ze in de buurt aan. Die zeiden dat ze de mannen wel degelijk over het Holtingerveld hadden zien crossen. Ze herkende de drie aan hun kentekens, helmen en kleding.De mannen bleven tijdens de rechtszaak bij hun ontkenning. Volgens hen werden ze door de boswachters opgejaagd en was sprake van een heksenjacht. De 40-jarige Meppeler wordt ook verdacht van bedreging van een van hen. Ook dat is volgens hem niet gebeurd.De rechtbank doet op 23 oktober uitspraak.