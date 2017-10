Dekker plaatst zich voor finale World Series of Darts

DARTS - Jan Dekker uit Emmen heeft zich geplaatst voor de finale van de Wold Series of Darts, een invitatietoernooi dat volgende maand in het Schotse Glasgow plaatsvindt.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het toernooi bestaat sinds 2013 om de sport te mondialiseren. Het deelnemersveld bestaat uit zestien uitgenodigde spelers en acht qualifiers door middel van een kwalificatietoernooi. Dekker is één van de qualifiers, dankzij een ijzersterk optreden vanavond in het Engelse Barnsley.



De Drent won van Paul Nicholson en James Wilson, om in de finaleronde af te rekenen met Steve Hine. Dekker won met 5-3. Een opsteker, want de Emmenaar moet de komende twee dagen ook zijn ticket voor het wereldkampioenschap zien binnen te slepen.



Van Gerwen, die het toernooi de afgelopen twee keer won, is de grote favoriet. Andere kanshebbers zijn Gary Anderson, Peter Wright, Raymond van Barneveld, James Wade, Daryl Gurney, Kyle Anderson en Gerwyn Price.



De finale van de World Series of Darts vinden plaats van 3 tot en met 5 november.