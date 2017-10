Glasvezel De Wolden dient als voorbeeld voor Europa

ZUIDWOLDE - Glasvezel De Wolden gaat deze week Europa in. Volgens de Europese Commissie is Glasvezel De Wolden een praktijkvoorbeeld van hoe glasvezel in het buitengebied kan worden aangelegd.

Initiatiefnemers Floris van Lint en Gerhard Kippers gaan de Europese Commissie in Brussel toespreken. Ze leggen onder meer uit hoe het project tot stand is gekomen en welke rol externe partijen zoals bijvoorbeeld de overheid spelen.Reden van de uitnodiging is dat Glasvezel De Wolden vorig jaar de European Broadband Award won . Dat is een prijs voor initiatieven binnen Europa om snel internet aan te leggen."We weten dat er wat andere initiatieven zijn in bijvoorbeeld Nedersaksen, Polen of Noorwegen. Als die tegen problemen aanlopen zegt de Europese Commissie 'wij hebben wel een voorbeeld van hoe dat moet' en dat is dan Glasvezel De Wolden", zegt Van Lint. "Het klinkt eigenlijk heel komisch als ik dat zo zeg."Van Lint geeft tijdens zijn presentatie in ieder geval één gouden tip mee aan andere initiatieven en betrokken overheden. "Het is belangrijk dat je bij een bewonersinitiatief put uit de kennis die onder bewoners aanwezig is", zegt hij. "Dat is een van de dingen die bij ons initiatief heeft bijgedragen aan hoe ver we zijn gekomen."Ook benadrukt hij daarbij de rol van overheden. "Wij hebben daarbij geluk gehad dat de gemeente, de provincie en netbeheerder Rendo daar ook voor open staan."Dat het tweetal naar Brussel reist om te vertellen over Glasvezel De Wolden wil niet zeggen dat het project is afgerond. "Het gaat wel heel goed. We hebben een pilot gedaan om te kijken hoe onze ideeën in de praktijk werken", zegt Kippers.Die pilot verliep goed en dus wordt nu een tweede gebied aangepakt. "We hopen volgens planning over anderhalf jaar helemaal klaar te zijn in De Wolden."