'Meer personeel nodig om werkdruk in gevangenis te verlagen'

VEENHUIZEN - Meer mensen op de werkvloer. Dat is volgens Karin Landman van de ondernemingsraad van de gevangenis in Veenhuizen de oplossing voor de hoge werkdruk.

Uit onderzoek van vakbond FNV bleek gisteren dat 93 procent van het gevangenispersoneel in Nederland onveilige situaties ervaart op het werk door te hoge werkdruk.Landman herkent dat. "Door bezuinigingen moeten we het werk met steeds minder mensen doen. We staan met twee personeelsleden op 24 gedetineerden. Je kunt je afvragen of dat voldoende is. Als er bijvoorbeeld een griepgolf is, is het lastig om de roosters rond te krijgen. Daarnaast wordt het werk zwaarder, omdat er steeds meer gedetineerden met gedragsproblemen zijn."Ze snapt dat er bij het gevangenispersoneel een gevoel van onveiligheid heerst. "Het is logisch dat dat zo ervaren wordt. Er wordt ook veel over gesproken onder het personeel. Daarnaast hangt ons nog altijd sluiting boven het hoofd, dat komt de werkdruk ook niet ten goede."De oplossing is simpel, zegt Landman. "Meer mensen op de werkvloer. Ik hoop dat onze nieuwe regering zich daarover gaat buigen."Vakbond FNV overhandigt het onderzoeksrapport vandaag aan de Tweede Kamer.