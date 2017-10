Stelling: Ik kijk ook vanavond gewoon weer naar Oranje

ASSEN - Het Nederlands elftal speelt vanavond waarschijnlijk de laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK 2018.

Er is een wonder nodig om dat WK nog te halen. Om de playoffs voor kiwalificatie te halen, moet vanavond met zeven doelpunten verschil gewonnen worden van Zweden. Een onmogelijke opgave volgens aanvoerder Arjen Robben. Bondscoach Dick Advocaat houdt de moed erin. "Het is een voetbalwedstrijd, dus alles is mogelijk", zei hij tegen de NOS.Drinkt u de gifbeker helemaal leeg en kijkt u vanavond weer naar het Nederlands elftal? Of laat u de wedstrijd schieten?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging onze stelling over piratenmuziek. We vroegen u of de muziekstroming op de lijst van cultureel erfgoed moest komen. Ruim 68 procent was het met de stelling eens. Ruim 31 procent stemde oneens. In totaal brachten 2.354 mensen hun stem uit.