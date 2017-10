Gezocht: Molenaar voor de molen van Rolde

De molen van Rolde (foto: Wikimedia Commons)

ROLDE - De molen van Rolde zit zonder molenaar. Nico en Wilma van den Broek zijn na acht jaar gestopt en dat is volgens de Stichting Mulders Aa en Hunze een flinke aderlating.

Het echtpaar Van den Broek was molenaar van molen Hazewind in Gieten en de molen van Rolde. "Het waren heel actieve molenaars", zegt Henk Wilms van de stichting. "Ze hebben veel molenaars opgeleid en ook veel aan de molens gedaan. De motoren zijn weer aan de gang gekomen, er is veel restauratiewerk gedaan en de windvang is verbeterd."



Het echtpaar besloot per 1 oktober te stoppen om terug te keren naar hun geboortestreek in Noord-Brabant. Voor de molen in Gieten is inmiddels een nieuwe molenaar gevonden, voor die in Rolde wordt nog gezocht. "We kunnen wel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken", zegt Wilms. "De molen in Rolde draait nu bijvoorbeeld maar één keer in veertien dagen, in plaats van één keer in de week. Het zou fijn zijn als iemand uit Rolde of de directe omgeving belangstelling zou hebben."



Molenaarsopleiding

Wie molenaar wil worden, moet wel eerst een opleiding van zo'n twee jaar volgen. "Het belangrijkste is dat je verantwoord met zo'n molen om kan gaan, want het is een kostbaar bouwwerk. De opleiding bestaat grotendeels uit praktijklessen."



Of het aan de duur van de opleiding ligt weet Wilms niet, zeker is in ieder geval dat de nieuwe molenaars niet in de rij staan. "We merken de laatste jaren dat het terugloopt met de aanwas. Het is moeilijk om de jeugd erbij te betrekken. Misschien denken ze dat het veel verplichtingen met zich meebrengt, maar dat valt wel mee."