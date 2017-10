Lening voor piloten terug, KLM Flight Academy Eelde kan weer opleiden

Aspirant-piloten kunnen weer een lening krijgen (foto: Kim Stellingwerf)

EELDE - Nieuwe studenten van de KLM Luchtvaartschool in Eelde kunnen weer een lening afsluiten voor hun opleiding. Luchtvaartmaatschappij KLM, ABN AMRO en de luchtvaartschool hebben een deal gesloten.

Geschreven door Andries Ophof

Daarmee is volgens de KLM Luchtvaartschool in Eelde de toekomst veiliggesteld. Sinds 2016 was het voor aspirant-piloten bijna onmogelijk om een opleiding te volgen in Eelde. De kosten lopen al snel op naar een bedrag boven de 100.000 euro. Banken wilden dit niet meer financieren. Gevolg was dat het aantal aanmeldingen bij de school in Eelde fors daalde.



Toekomst luchtvaartschool veilig gesteld

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een tekort aan piloten en geeft de voorkeur aan studenten die in Eelde zijn opgeleid. Het afgelopen jaar hebben 143 afgestudeerden een baan gekregen bij de KLM.



John Hayward, directeur van KLM Flight Academy: "Wij zijn bijzonder tevreden over de nieuwe opzet van de KLM Flight Academy. De toekomst van de vliegopleiding is nu verzekerd. Het financiële risico als men geen baan in een KLM-cockpit krijgt aangeboden, komt niet meer bij de student te liggen."



Ruimte voor een nieuwe klas dit jaar

Er zijn dit jaar in Eelde twee nieuwe klassen gestart. De bedoeling is om in ieder geval met nog een groep nieuwe studenten de opleiding te beginnen.