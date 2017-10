Deze week werd bekend dat Groningen Airport Eelde als enige in Nederland met drones mag vliegen. Drones zorgen niet alleen voor prachtige natuurbeelden, ze zijn ook handig om gebieden in de gaten te houden.

Toch mag dit lang niet overal. Het Dwingelderveld, de Drentsche Aa, het Drents-Friese Wold en het Fochtloërveen zijn Natura2000-gebieden en daar zijn drones verboden.Maar als je rekening houdt met de natuur, bijvoorbeeld niet vliegen in het broedseizoen, is het vliegen met een drone dan echt zo erg? Daarom is onze stelling. Een dronevlucht over een natuurgebied kan geen kwaad