Bijzondere mini-paddestoel gesteeld veenknopje gevonden bij Wijster

Het gesteeld veenknopje (Foto: Joop Verburg)

WIJSTER - Een bijzondere vondst bij Landgoed Vossenberg in Wijster. Op een stuk voormalige landbouwgrond staat het gesteeld veenknopje.

Deskundigen dachten dat de paddestoel sinds de jaren '60 uitgestorven was. Twee jaar geleden dook hij echter weer op bij de Takkenhoogte bij Zuidwolde. Ook in het Twentse Denekamp en het Achterhoekse Lochem werd hij later weer gezien.



Nieuwe natuur

Paddestoelenkenner Eef Arnolds hoopt dat het gesteeld veenknopje vaker wordt gevonden. "In allerlei natuurontwikkelingsprojecten zie je ze nu weer terugkomen. Blijkbaar doet hij het goed in de nieuwe natuur. Het zou dus best kunnen dat hij vaker voorkomt dan wij denken."



In het gebied werd nog een ontdekking gedaan. Ook het zeldzame witte heidetrechtertje groeit er. Deze paddestoel behoorde tot de bedreigde soorten, maar duikt de laatste jaren weer vaker op.