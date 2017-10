Zeldzame waterspreeuw gezien in Roden

Bij Roden is deze zeldzame waterspreeuw gezien. Foto: Theo Kompier

Een bijzondere waarneming in Roden. Bij de vistrappen achter het Sterrenbos is een waterspreeuw gezien. De vogel is zeldzaam in Nederland.





Afgelopen winter bezocht de waterspreeuw onze provincie ook al. Hij vestigde zich toen in het otterverblijf van Wildlands. ROEG! nam toen een kijkje. Het filmpje kun je hier terugzien.



Hoewel de vogel Nederland niet als leefgebied heeft, duikt hij bijna elk jaar wel een keer op in Nederland. Hij leeft langs beken en rivieren en eet larfjes en kleine waterdieren.