Volkswijk Angelslo in Emmen krabbelt op: 'Stapje voor stapje de goede kant op'

EMMEN - Het gaat stapje voor stapje de goede kant op. Dat zeggen bewoners van de wijk Angelslo in Emmen. De volkswijk was de laatste jaren regelmatig negatief in het nieuws, maar nu werken inwoners, gemeente, politie en hulpverleners nauw samen om problemen aan te pakken en dat helpt.

Kees Dijkstra is één van de mensen die opstonden. Hij werd lid van een actiecomité en van een buurtwacht, die inmiddels niet meer nodig is. "Het werd geboren uit pure wanhoop", zo blikt de 56-jarige Dijkstra terug. "Het echte gedonder begon toen een woning aan de Husingecamp werd onderverhuurd en er drugsgebruikers in dat pand kwamen. We hadden toen piesende, schreeuwende, stelende en kotsende junks in onze achtertuinen staan."Veel inwoners van de wijk hadden het gevoel dat de instanties de problemen niet voldoende serieus namen . Maar dat gevoel is er nu niet meer zegt Dijkstra. "De gemeente, woningcorporatie Lefier, maar ook de mensen zelf hebben veel gedaan om de overlast aan te pakken. In het bewuste pand is het nu gelukkig rustig. Ja, we zien echt dat de wijk verder komt."Een aantal mensen die destijds letterlijk de straat opgingen om hun frustratie te uiten heeft inmiddels zitting in commissies die zijn gevormd. "Dat is wel een belangrijke les voor mijzelf en iedereen eigenlijk, dat je het samen moet zien op te lossen", zegt Dijkstra. "Ik zeg niet dat we er al zijn, maar we hebben echt stappen gemaakt."​Dijkstra streeft naar een wijk waar mensen met diverse achtergronden veilig en goed met elkaar samen kunnen leven. "We zitten nu weer op een rapportcijfer 6, maar we streven natuurlijk naar hoger."Anita Warringa ziet ook dat Angelslo vooruit gaat. Samen met andere buurtbewoners blies ze de jaarlijkse spelweek voor kinderen en de buurtbarbecue nieuw leven in. "Het was bij beide evenementen lekker druk. Nee, een paar jaar geleden hadden we niet gedacht dat dit zou kunnen. We gaan echt stapje voor stapje de goede kant op."Ook de politie trekt die conclusie. Al blijft er meer dan genoeg te doen voor de twee vaste wijkagenten, die elke woensdagochtend spreekuur houden in het buurthuis, maar die ook vooral veel op straat te vinden zijn."Veel van ons werk heeft met sociale problematiek te maken", vertelt wijkagent Mans Stulen. "De crisis maakte een flink aantal inwoners werkloos. Dat kan leiden tot relationele spanningen, tot problematiek achter de voordeur. Soms grijpen mensen dan naar middelen om hun ellende te vergeten."Zijn collega Gerwin Prins: "We hebben hier best wel heftige incidenten gehad, maar het gaat nu echt de goede kant op. Maar we zijn er nog niet."