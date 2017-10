OM: hennepteler moet ruim twee ton terugbetalen

De man wordt verdacht van het telen van hennep in twee kwekerijen (foto: Pixabay)

BORGER - Een half jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk; dat eist de officier van justitie tegen een 55-jarige man uit Ellertshaar voor het telen van hennep in twee kwekerijen. Ook wil ze dat de man ruim 230.000 euro terugbetaalt aan staat.

Dat bedrag heeft de man volgens de aanklager verdiend met vier oogsten. Eén kwekerij stond in een pand in Nieuw-Buinen dat hij huurde voor zijn bedrijf in de muziekarrangementen. De andere stond in een boerderij in Borger, die eigendom was van zijn 61-jarige vriendin.



1.500 planten

Beide kwekerijen werden in september 2014 opgerold, nadat de politie werd getipt. In Borger vonden agenten 990 planten en in Nieuw-Buinen ruim 500. In het bedrijfspand werd de 61-jarige vrouw aangehouden. Toen zij vastzat, meldde de man zich bij de politie.



In de rechtszaal zei de man dat hij de kwekerijen zelf had aangelegd met spullen van een growshop. Ook de elektriciteit had hij zelf buiten de meter om geleid. Hij was hennep gaan telen, omdat hij en zijn vriendin na hun scheidingen allebei krap bij kas zaten. Van de opbrengst van de hennepteelt wilden ze de verouderde boerderij in Borger opknappen en er een kampeerboerderij van maken.



Eén of vier keer geoogst?

De vrouw vertelde bij de politie dat er in beide panden twee keer was geoogst. In de rechtszaal zei ze dat ze na haar arrestatie erg in de war was en dat het niet klopte. In werkelijkheid hadden ze één keer geoogst en daar 8.500 euro mee verdiend, zei het stel in de rechtszaal. Een tweede oogst zou door een brand in het bedrijfspand verloren zijn gegaan. De officier van justitie geloofde er niks van.



Volgens de man zou zijn vriendin nauwelijk iets van de hennepteelt hebben geweten. Ook dat geloofde de officier niet, omdat de vrouw meegeholpen had met het knippen van de hennep. Tegen de vrouw eiste de aanklager 150 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk.



Op 24 oktober doet de rechtbank uitspraak.