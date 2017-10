Nabestaanden maken steeds vaker ruzie over erfenis

ASSEN - Bij het verdelen van de erfenis vliegen steeds meer families elkaar in de haren. Notaris Jan Foppo de Jong Posthumus uit Assen verwacht dat de problemen in de toekomst alleen nog maar zullen toenemen.

Juridisch en financieel dienstverlener DAS verwerkte vorig jaar 1.200 zaken, 51 procent meer dan in 2010, meldt BNR De stijging heeft volgens De Jong Posthumus meerdere oorzaken. "Relaties worden steeds complexer. Het kan best zijn dat men meerdere kinderen uit verschillende relaties heeft. De afstand tussen die kinderen wordt groter na het overlijden van een ouder. Dat gaat vaak goed, maar kan ook fout gaan. Daarnaast wordt de maatschappij individualistischer en neemt de claimcultuur toe."Ook noemt de notaris de verandering van het erfrecht in 2003 - waarbij de echtgenoot van de overledene meer rechten kreeg dan de kinderen - als belangrijke oorzaak van de stijging. Maar de belangrijkste reden is volgens de notaris slechte communicatie. Nabestaanden die niet meer met elkaar praten."Vaak als ze bij komen zijn er al problemen. Dan ga ik puinruimen: inventariseren wat de problemen zijn, hoe die zijn ontstaan en hoe ze opgelost kunnen worden. Het is belangrijk dat mensen weer om tafel gaan, anders kan ik ze niet helpen."De oplossing is volgens De Jong Posthumus dan ook om in een eerder stadium naar de notaris te stappen, als de situatie nog niet geëscaleerd is. "Maar ik verwacht eigenlijk dat de problemen in de toekomst alleen nog maar gaan toenemen."