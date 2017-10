Valse bommelding bij internationale school in Haren

HAREN - De internationale school in Haren is vanmiddag enige tijd ontruimd geweest. Bij de school kwam een bommelding binnen.

De school werd daarna ontruimd, maar al snel bleek het om een valse melding te gaan. "Een grappenmaker die schijnbaar meerdere scholen in Nederland heeft gebeld", zegt rector Hans Boers. "De ontruiming verliep volgens protocol, rustig en zonder paniek." De lessen zijn inmiddels weer hervat."In eerste instantie dacht ik: 'Niet weer'", zegt Boers. Hij doelt daarmee op vorig jaar oktober. Ook toen moest de internationale school - en ook het naastgelegen Maartenscollege - ontruimd worden . Dat was naar aanleiding van een dreigmail. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden door de politie.Ook in Maastricht, Eindhoven en Utrecht zijn vanmiddag scholen ontruimd wegens bommeldingen. Over een verband is nog niet meer bekend.