Dit betekent het regeerakkoord voor Drenthe

DEN HAAG - Het ei is gelegd. Er is een regeerakkoord. Vanmiddag presenteerden de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun plannen voor de komende jaren. Nederlanders moeten meer profiteren van de economische groei en welvaart in Nederland.

In het regeerakkoord staan een aantal punten die effect hebben op onze regio. Een opsomming:1. Er komt, zo'n 267 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor het aanstellen van meer wijkagenten en rechercheurs. Wel wil het nieuw te vormen kabinet kijken naar de verdeling van de agenten over heel Nederland. Of dat consequenties heeft voor Drenthe moet later blijken.2. Er komt een3. Bestaande. Dat is goed nieuws voor de rechtbank in Assen. De rechtbank werd eerder bedreigd met sluiting.4. De vier partijen gevenom te experimenteren, bijvoorbeeld bij het clusteren van voorzieningen. Zuidoost Drenthe wordt gezien als krimpregio.5. Het nieuwe kabinet wil 20 miljoen euro extra uittrekken voor de zogenaamde. Vooral in plattelandsgebieden vind je veel kleine scholen die hiervan kunnen profiteren.6. Het nieuwe kabinet wil dat erwordt. Aan het eind van deze kabinetsperiode moeten nieuwe woningen en gebouwen vooral niet meer op gas worden verwarmd.7. Er komt een mogelijkheid omen richting Leeuwarden. Daarbij gaat het om sprinter diensten. Die diensten hoeven niet door de NS worden uitgevoerd. Ook andere partijen zouden deze treinen kunnen laten rijden naast de intercitytreinen van de NS.8. Het nieuwe kabinet gaat provincies helpen bij het9.vanuit de Randstad naar het Noorden worden aangepakt.10. De. Er komen ook geen nieuwe vergunningen meer voor het opsporen van nieuwe gasvelden op land. De Nederlandse Aardolie Maatschappij, NAM, mag zich ook niet meer bemoeien met de afhandeling van schade en herstel en bij versterking.11. Er komt eenwaaruit jonge boeren worden ondersteund bij de overname van het gezinsbedrijf. In het fonds zit ook geld voor de financiering van innovaties.12. Boeren nabij belangrijke natuurgebieden wordt gevraagd om mee te werken aan meer agrarisch natuurbeheer, waardoor dekleiner wordt. Boeren krijgen er een vergoeding voor.13. Het kabinet wil, zoals die tussen Drenthe en Duitsland. Denk daarbij aan de regels die gelden als je als Drent werkt in Duitsland.14. Er komtZo'n anderhalf miljard euro per jaar. Defensie heeft in Drenthe twee kazernes en twee minutieopslagen.15. Mocht er sprake zijn van sluiting van gevangenissen de komende jaren, dan worden de. En dat is goed nieuws voor de gevangenissen van Veenhuizen.Bij de provincie wordt positief gereageerd op het regeerakkoord.