Overvaller Rolderstraat droeg enkelband

Politie doet onderzoek in de buurt van de Rolderstraat (foto: Van Oost Media)

ASSEN - De man die vastzit voor een woningoverval aan de Rolderstraat op 25 juni droeg een enkelband. Hij had elektronisch toezicht vanwege een eerdere celstraf, waarna hij vervroegd vrijkwam. Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Assen.





De advocaat van de Assenaar vroeg de rechtbank de gps-tracker in de enkelband te laten uitlezen om te kunnen zien of hij op de avond van de overval wel echt bij het huis aan de Rolderstraat is geweest. De rechtbank weigerde, omdat vijf getuigen hebben verklaard dat ze hem daar hebben gezien.



Volgens het Openbaar Ministerie eiste de man geld tijdens de overval aan de Rolderstraat en bedreigde hij daarbij vier mensen met een mes. Een van hen probeerde hij te steken. Tijdens zijn vlucht verloor hij een van zijn schoenen.



Zijn advocaat vermoedt dat sprake was van een ruzie in het drugsmilieu, omdat zijn cliënt hem verteld heeft dat hij geregeld bij het pand kwam om cocaïne te kopen. De Assenaar ontkent de overval. 24 oktober behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk. Waarvoor de man eerder is veroordeeld, werd tijdens de korte zitting niet duidelijk.