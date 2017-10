Treant zet benoeming artsen in bestuur door

Emmen - Er komen twee artsen in de dagelijkse leiding van de Treant Zorggroep. Anesthesist David Post en chirurg Marco Dam krijgen een duo-baan in de raad van bestuur. De helft van de tijd blijven Post en Dam actief als specialist bij de ziekenhuizen van Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

"Met deze stap keert de bestuurlijke rust bij Treant weer terug", zo licht Coba Anninga, waarnemend voorzitter van de raad van toezicht in een persbericht toe. Dat is nodig volgens Anninga, want er is werk aan de winkel. "Met een voltallige raad van bestuur met daarin twee dokters die bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen, kan Treant weer bouwen aan de toekomst."Carla van de Wiel, voorzitter van de raad van bestuur, licht toe dat door het benoemen van de twee artsen in de raad van bestuur, dit de samenwerking tussen het bestuur en de medische staf kan verbeteren. "Wij doen dit door dokters ook echt bestuursverantwoordelijkheid te geven", zegt Van de Wiel. Ook wordt hierdoor de medische kennis van de raad van bestuur groter. En dat is nodig, omdat er veel in de zorg verandert. En zo zegt de voorzitter van de raad van bestuur moet Treant ook veranderen.De benoeming van de twee specialisten stuitte eerder op veel verzet van de ondernemingsraad (OR). Die kondigde een gang naar de Ondernemingskamer aan , maar zag daar vorige week op het laatste moment alsnog van af.Onduidelijk is of de OR inmiddels wel een positief advies over de dubbelfunctie van de artsen heeft gegeven. Treant zegt dat aan de bezwaren van de OR tegemoet is gekomen. Van de Wiel: "Er blijven altijd nog onderwerpen waar zij hun eigen gedachten over hebben, maar wij hebben er wel vertrouwen in dat wij daar ook uit komen."Om belangenverstrengeling te voorkomen is afgesproken dat de artsen geen doorslaggevende stem kunnen krijgen in de raad van bestuur. Daarnaast mogen de arts-bestuurders niet meebeslissen over onderwerpen die over hun eigen vakgroep gaan.Ook bij De Denktank ziekenhuis Bethesda was er protest. En is ook met bovenstaande afspraken tegen de benoeming van de artsen uit de eigen organisatie. Volgens voorzitter Geert Metselaar hebben David Post en Marco Dam de schijn van belangenverstrengeling tegen zich 'en zal dit altijd zo blijven'.De raad van bestuur heeft inmiddels ook een opvolger voor Peter Hoppener. Hoppener werkte 8 maanden als interim Chief Financial Officer. Erik Laarhoven is zijn opvolger en ook hij heeft een interim-functie.