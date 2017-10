Nog steeds geen oplossing voor vier bewoners Vluchtheuvel

NORG - Opnieuw bivakkeert een aantal mensen bij het vroegere pretpark de Vluchtheuvel in Norg. In december vorig jaar moesten ze vertrekken, maar vier bewoners vonden geen andere woonplek. De eigenaar van de grond, de gemeente en hulpverleners zitten met de handen in het haar.

Het is ons een doorn in het oog. Reint-Jan Auwema

Al bijna twee maanden verblijven de vier bij de Vluchtheuvel. In een woonwagen, een eigengebouwde camper en twee tenten. "We hebben nog een tijdje op een landje bij de NAM gewoond, in het bos bij Langeloo", vertelt Rianne, de enige vrouw van het gezelschap. Natuurmonumenten, eigenaar van de grond, stuurde de groep daar weg en nu zijn ze weer terug op hun oude woonplek.Karel, Sjoerd, Jacob en Rianne vormen een kleurrijk gezelschap. De bomen om hun tentjes en hutjes zijn inmiddels gekapt, waardoor ze op een soort vlakte staan. Sjoerd is van plan om zijn spullen te pakken. Hij wil vertrekken naar Groningen, omdat het in zijn tent nat begint te worden door de vele regen.De slaapplaatsen en de bewoners zien er voor zover de omstandigheden dat toelaten verzorgd uit. Karel laat de muziekinstallatie in zijn auto graag even horen. "Psy-trance, daar kun je naar blijven luisteren", zegt Sjoerd. De vier mensen lijken in niets op het stereotype zwerver die je in grote steden onder een brug kunt aantreffen. "We zijn allemaal mensen die hun eigen ruimte nodig hebben, en voelen ons niet fijn in mensenmassa's. Maar dat zie ik niet als een gebrek", legt Rianne uit.De groep heeft veel weg van een soort kunstenaarscommune. "Het is zeker niet zo dat we hier niet weg willen", benadrukt Rianne. "We weten alleen niet waarheen. Een huur van 700 euro kan ik niet betalen." De bewoners leven in hun eigen wereld en dat willen ze graag zo houden. "Desnoods een kavel op een industrieterrein of zo", zegt Karel. Al hoopt Rianne op een plekje in een bos.“Het is ons een doorn in het oog, laat daar geen misverstand over bestaan”, zegt wethouder Reint-Jan Auwema van gemeente Noordenveld. De gemeente wil graag van de illegale kampeerders af, maar weet niet hoe. Auwema: "We kunnen de bewoners niet dwingen en ze staan niet op grond van de gemeente. Dan is het lastig om door te pakken.”En dus ligt de bal bij de eigenaar, die positief gestemd is. “Negen bewoners zijn al weg, dus wat dat betreft komt het goed”, zegt Hans Vrijvogel. “Maar we moeten hier nu wel een eind aan maken, want praten helpt niet meer.” Vrijvogel heeft een advocaat in de arm genomen en zegt dat de bewoners binnen twee weken vertrokken moeten zijn. “Het gaat alleen om hulpbehoevende mensen, dat is het probleem.”De groep deelt de mening van Hans Vrijvogel niet. "Ik zie mezelf absoluut niet als een hulpbehoevend iemand, eigenlijk hebben we de afgelopen jaren min of meer zelfvoorzienend geleefd", aldus Rianne. "Ik kan en wil juist graag een huisje huren, bijvoorbeeld in Oosterduinen. Zolang ik maar mijn eigen plekje heb. Elektriciteit heb ik niet nodig maar de natuur wel."Roel Smits, de bemiddelaar tussen de bewoners en de eigenaar, zegt niet te weten waar deze mensen dan naar toe zouden moeten. “De gemeente komt dan met een oplossing waar de bewoners voor een woning moeten betalen. Maar ja, dat lukt ze gewoon niet. En daar voelen ze ook niets voor. Zo eigenwijs zijn de bewoners ook.”Volgens de bewoners is hen door de gemeente alleen crisisopvang aangeboden, en daar zien ze niets in.