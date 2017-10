Cel dreigt voor veroorzaker ongeluk met fietser in Assen

De man zat nog in zijn proeftijd (foto: RTV Drenthe)

ASSEN – Een 24-jarige Assenaar verdwijnt mogelijk achter de tralies voor het aanrijden van een fietser aan de Groningerstraat in Assen. In de vroege ochtend van 17 juli vorig jaar reed hij een 18-jarige fietser aan toen hij tegen het verkeer in reed. De man klapte op de voorruit en belandde bewusteloos op de grond. De Assenaar ging er vandoor.

De verdachte zat nog in een proeftijd van een straf voor drugshandel. Hij was vervroegd vrijgekomen en droeg een enkelband. Dinsdag eiste de officier van justitie dat hij restant van de gevangenisstraf, vier maanden, alsnog gaat uitzitten. Verder eiste ze 150 uur werkstraf en een jaar rijontzegging.



Paniek

De Assenaar was met vrienden uit geweest in Groningen. Voor ze naar huis gingen, reed hij nog even een rondje door Assen. Hij ontkende dat hij de Groningerstraat van de verkeerde kant in reed, maar drie jongens die daar fietsten vertelde de politie later dat de man wel degelijk tegen het verkeer in reed.



Dat hij te hard reed, zoals de getuigen zeiden, ontkende hij ook. De Assenaar verklaarde dat hij het 18-jarige slachtoffer niet gezien had, maar plotseling een klap hoorde. Hij raakte toen zo in paniek dat hij er vandoor ging. Ondertussen bleef de bewusteloze man met meerdere kneuzingen en een hersenschudding achter op straat.



‘Gevaar in het verkeer’

Aan de hand van zijn kenteken kon de politie de Assenaar later op de dag traceren. De man is een bekende van de politie. Hij was eerder betrokken bij een de zogenoemde Maaskoop-groep, die in Assen veel overlast veroorzaakte. Ook is hij al meerdere keren veroordeeld voor dronken rijden en agressief rijgedrag. De officier van justitie noemde hem een gevaar in het verkeer.



Op 24 oktober doet de rechtbank uitspraak.