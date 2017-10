Oktoberfestwinkel in Emmen: van geintje naar succesvolle webshop

Eigenaar Niels Homans begon zeven jaar geleden met de webshop (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Zeven jaar geleden begon Niels Homans uit Emmen een webshop voor het Oktoberfest, gewoon uit interesse. Nu heeft hij zeventien mensen in het magazijn en op het kantoor aan het werk.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Het is nu topdrukte", vertelt de trotse eigenaar. "We krijgen bestellingen vanuit heel Europa. Spanje, België, Denemarken. Noem maar op." Op de drukste dagen verwerken we duizend orders."



'Als geintje begonnen'

"Het is vanuit een geintje begonnen", vervolgt Homans. "Vanuit mijn vorige baan waarmee ik bezig was met online marketing wilde ik een webshop oprichten. Maar waar in? Ik ging altijd met vrienden naar het Oktoberfest in München. Toen moest ik een keer voor Lederhosen zorgen en dat was best moeilijk. Ik dacht toen: Dat ga ik doen."



De eerste bestelling vanuit Azië kwam terecht bij Homans thuis. "Het was toen afwachten of het aan ging slaan. En dat was zo." Inmiddels wordt de kleding zelf ontworpen en wordt uitgebracht onder een eigen merk. "Ook in Duitsland verkopen we dat. Dat is hetzelfde als een Duitser in Nederlander klompen gaat verkopen. Zo verkopen wij lederhosen in Duitsland."



Steeds meer Oktoberfesten

Dit succes van zijn webshop, had de Emmenaar van tevoren niet verwacht. "Dat de Oktoberfesten ook in Nederland als paddestoelen uit de grond schieten, daar hebben wij ook geluk mee gehad", beaamt Homans. "Maar daarnaast bieden we kwaliteit en hebben we een heel goed team."



Ondanks de drukte gaat de webshop-eigenaar nog jaarlijks met kameraden naar het Oktoberfest in München, waar jaarlijks 5 miljoen mensen op af komen. "En daar zie ik dan mensen in de kleding die ik ontworpen heb. Dat is zo leuk om te zien. Mannen in lederhosen of een vrouw in een mooi jurkje. Daar krijg ik wel een glimlach van op mijn gezicht."