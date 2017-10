Eis: twee jaar cel voor seksueel misbruiken buurmeisje

De man stond terecht voor het seksueel misbruiken van zijn buurmeisje tussen 2012 en 2015 (foto: RTV Drenthe)

ASSEN – ‘Vandaag was een leuke dag. Ik heb eindelijk tegen hem gezegd dat ik niet meer wil dat hij me op die plekken aanraakt. Dat vond hij goed. Een kwart van mijn leven is nu weer goed.’ Een dagboekfragment uit 2015 van en destijds 11-jarig meisje over haar buurman in Emmen.

De 63-jarige Emmenaar stond dinsdag in de Asser rechtbank terecht voor het seksueel misbruiken van het meisje tussen begin 2012 en eind 2015. De officier van justitie vindt dat er genoeg bewijs voor is dat hij dat meerdere keren heeft gedaan en eiste twee jaar gevangenisstraf. Ook wil ze dat de man 3000 euro schadevergoeding betaalt.



Dagelijks over de vloer

De man ontkent dat hij zijn vroegere buurmeisje heeft aangeraakt. Hij en zijn vrouw vingen haar en haar broer van kleins af aan regelmatig op, omdat hun ouders problemen hadden. Totdat het gezin eind 2015 verhuisde, kwam het meisje volgens hem dagelijks met veel plezier bij hen. Hij vertelde dat zij en haar broertje ook geregeld een extra zakcentje of kleding kregen, omdat ze het thuis niet breed hadden.



Na de verhuizing nam het meisje haar stiefmoeder in vertrouwen, die stapte naar de politie. Het meisje vertelde dat ze het niet eerder durfde te vertellen, omdat ze bang was dat haar vader de buurman dan iets zou aandoen en in de gevangenis zou belanden.



Spullen weggegooid

De officier van justitie gelooft het verhaal van het meisje. Daarbij betrekt ze ook het verhaal van haar stiefmoeder, die verklaarde dat het meisje voor de verhuizing veel kleding en spullen die ze van de buurman had gekregen wilde weggooien. Ook haar dagboek had ze weggegooid. Haar stiefmoeder vond dat terug in de vuilnisbak en nam het mee naar de politie.



De advocaat van de Emmenaar vroeg vrijspraak. Volgens haar is er niet meer dan de beschuldigingen van het meisje en dat is niet genoeg bewijs.



De uitspraak is op 24 oktober.