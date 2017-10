Celstraffen voor duo dat bedrijven voor tonnen oplichtte

Het duo dat bedrijven voor tonnen oplichtte moet de cel in (foto: RTV Drenthe)

ASSEN – Twee mannen van 26 en 36 jaar uit Veendam moeten twee jaar de cel in (half jaar voorwaardelijk), omdat ze tientallen bedrijven voor in totaal 400.000 euro hebben opgelicht. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.





Spooknota's

De mannen verstuurden vanuit drie bv’s nepfacturen, zogenoemde spooknota’s, naar bedrijven door het hele land. Daaruit zou blijken dat ze opdrachten voor die bedrijven hadden verricht. Om het nog echter te laten lijken, stuurden de mannen in veel gevallen ook valse opdrachtbevestigingen mee. Per keer ging het om rekeningen van 4.000 euro.



Als bedrijven weigerden te betalen, dreigden de mannen een deurwaarder op ze af te sturen. Het geld dat binnenkwam sluisden de mannen meteen door naar andere rekeningen en pinden ze het bij de bank of schakelden daar anderen voor in.



Bedrijven uit heel Nederland

Ruim dertig gedupeerde bedrijven uit heel Nederland, die erin trapten en betaalden, stapten naar de politie. Het gaat onder meer om schilders- en autobedrijven, kapsalons en schoonheidssalons.



Emmenaar vrijgesproken

Emmenaar vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 2,5 jaar cel tegen de mannen. Tegen een 28-jarige man uit Emmen eiste het OM een half jaar cel. Hij zou een kleinere rol hebben gehad. De rechtbank vindt zijn aandeel in de zaak helemaal niet te bewijzen en sprak de Emmenaar vrij. Volgens de rechtbank hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan oplichting, witwassen, het gebruiken van vervalste documenten en het vormen van een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige acquisitiefraude.