Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het is herfst, maar de temperaturen blijven nog even aangenaam. Hebt u daarom zin om er toch nog even tussen uit te gaan? Er is genoeg te doen in onze provincie.

Kijk voordat u de deur uit gaat vooral nog even bij ons weerbericht . Hieronder een overzicht van een aantal activiteiten.Zaterdag wordt in Theater De Tamboer een bijzondere verhalentafel georganiseerd. Bij presentator Patrick Neumann en sidekick ds. Wim Loosman schuiven gasten aan die hun visie op homoseksualiteit en religie geven. Wim Loosman is predikant in de Protestantse wijkgemeente De Weide. De gasten die in ieder geval meepraten zijn onder anderen Henriëtte Meppelink van de Hoogeveensche Courant en Henk Nijmeijer, initiator van de Regenboogweek. Ook vanuit de zaal kan worden meegepraat. Het begint om 14.30 uur.Bijna is het weer zover: de jaarlijkse Zuidlaardermarkt komt er weer aan. In aanloop daar naartoe wordt zaterdag de 42ste editie van de Zuidlaardermarktloop gehouden in het centrum van het dorp. Wat let u de deelnemers aan te moedigen als u zelf niet mee doet? Kijk voor meer informatie op de website Nog één keer stappen in Club 11 aan de Brinkstraat in Assen? Dat kan zaterdagavond, tijdens de closing night van de club. Om 21.00 uur begint het sluitingsfeest.Wie van bluesmuziek houdt, moet zaterdag in Westerbork zijn. In museumherberg De Ar speelt Dusink Blues, de nieuwe band rondom Kees Dusink. Zijn gelauwerde stijl en geluid worden versterkt met het gitaarwerk van Stephan Bijl, de vocals van Marc Bocken en de grooves van Marco Overkamp op drums en Donald van der Goes op basgitaar. Het optreden begint om 20:30 uur. Een kaartje kost tien euro.Niet bang aangelegd en gek op uitpluizen? Kom dan zaterdag of zondag met de kinderen naar Buitencentrum Boomkroonpad , waar een natuurgids van Staatsbosbeheer alles vertelt over uilen en hoe zij leven. Eerst kijken de kinderen de film Uilenbal en daarna gaan ze braakballen uit elkaar halen, om te ontdekken wat de uilen hebben gegeten. Zaterdagmiddag is de Uilenbalmiddag van 13.00 tot 18.00 uur. Zondag zijn kinderen tussen 10.30 uur en 13.00 uur welkom. Kosten: 5 euro.Zondag kunnen kinderen in het Gevangenismuseum in Veenhuizen knutselen met aardige boef Lange Leo. Ook kunnen ze verkleed als boefje of agent met hem op de foto en is er een voorleeshoek waar over al zijn spannende boevenavonturen wordt voorgelezen. Iedereen is welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur.Een van de grootste sportieve evenementen wordt zondag voor de vierde keer gehouden Exloo: de Caveman Challenge , die dit jaar niet voor niets de toevoeging 4.0 heeft gekregen. Het is een obstacle run met grote uitdagingen voor iedereen. Tweeduizend deelnemers werken zich in de natuur - hoe meer modder hoe beter - in het zweet. Ook ouders en kinderen kunnen meedoen met de Kids- en Ouderrun.Meet dan dertig kunstenaars presenteren zondag hun werk tijdens de 19e editie van Kunst in de Kas in Erica. Daarnaast zijn er verschillende bands, koren en singer songwriters, kortom entertainment voor jong en oud. Kunst in de Kas valt dit jaar samen met de Dutch Agri Foodweek. Tijdens de Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Benieuwd naar dit concept? Bij Kunst in de Kas wordt het gepresenteerd. Het evenement op verschillende locaties aan de Beekweg begint om 13.00 uur.