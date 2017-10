Grond rondom kunstgrasvelden is sterk verontreinigd

ASSEN - De grond langs kunstgrasvelden is op sommige plaatsen verontreinigd met zware metalen als kobalt en zink. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla.

Sportveldenadviseur Jan Willem Boon onderzocht tien kunstgrasvelden in Nederland en ontdekte dat de grond op sommige plekken in de bermen sterk verontreinigd is.Tien jaar geleden werd rubbergranulaat toegestaan op kunstgrasvelden, onder voorwaarde dat het effect op het milieu gecontroleerd zou worden. Maar dat is nooit gebeurd, ontdekte Zembla.Zembla ontdekte ook dat op veel plekken onder kunstgrasmatten sprake is van bodemverontreiniging. In het verleden blijken veel velden aangelegd met vermalen autobanden onder het kunstgras, meestal gemengd met zand of lava.Volgens bodemkundige Theo Edelman moeten de gemeenten waar die vervuiling wordt geconstateerd de bodem direct saneren. "Zij overtreden artikel 13 van de Wet bodembescherming. Je mag de bodem niet verontreinigen en als je dat wel hebt gedaan moet je maatregelen nemen om dat ongedaan te maken", aldus Edelman.Het RIVM heeft naar aanleiding van de bevindingen van Zembla aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de vervuiling rond de kunstgrasvelden.Zembla is vanavond te zien om 21.15 op NPO2.