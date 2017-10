Naobers aan de slag in Borger-Odoorn: 'Mooi dat we mensen perspectief kunnen bieden'

De acht naobers en wethouder Frits Alberts (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

NIEUW-BUINEN - Acht mensen die werkloos thuiszaten, gaan in Borger-Odoorn aan de slag als zogenaamde naobers. Ze doen allerlei klussen die vaak zorg-gerelateerd zijn. Het gaat om een proef van een jaar. Het is de bedoeling dat de naobers er vast werk aan overhouden.

Geschreven door Steven Stegen

Bij de startbijeenkomst in de MFA in Nieuw-Buinen zitten acht zeer gemotiveerde naobers aan tafel. Ze zijn via de sociale teams in het traject beland. Een jaar lang kunnen ze werkervaring opdoen, studeren en krijgen ze begeleiding. En ook nog 125 euro per maand bovenop de uitkering.



Perspectief

Wethouder Frits Alberts van Borger-Odoorn is erg blij met het project. "Het is mooi dat we mensen perspectief kunnen bieden. De aanpak spreekt mij erg aan. Toen we de sociale teams begonnen, konden we niet voorzien dat dit er ook nog uit zou rollen."



De naobers gaan uiteenlopende klussen doen. Dat kan variëren van receptioniste bij het sociale team tot iemand die ouderen helpt met de wasmachine. "Of het repareren van de deurbel. Echt allerlei dingen die nu vaak blijven liggen", vertelt Lammie Polling van het sociale team in Nieuw-Buinen.



De deelnemers staan te popelen om echt aan de slag te gaan. Maar ze erkennen ook dat het niet altijd makkelijk is. Ze hebben soms al de nodige teleurstellingen achter de rug en moeten weer in zichzelf gaan geloven. "Je raakt wel ontmoedigd als je je best doet, veel solliciteert, maar steeds nee te horen krijgt", vertelt Jacomijn Dun.



Voldoening

Voormalig timmerman Martijn Wiering werkt als naober bij het sociaal team in Valthermond. Na een bedrijfsongeval raakte hij z'n baan kwijt. "Eerst wist ik niet zo zeker of het wel iets voor mij zou zijn, maar het geeft echt heel veel voldoening. Eerst leken alle dagen op elkaar. Nu ben ik echt weer bezig en kan ik mij ook weer verheugen op het weekend."