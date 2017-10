Grote teleurstelling bij Glasvezel Collectief: Tynaarlo weigert aandeelhouderschap

VRIES - De gemeente Tynaarlo wil geen aandeelhouder worden van het Drents Glasvezel Collectief in Noordoost-Drenthe. De financiering van het glasvezelproject komt daardoor in een lastige situatie.

De gemeenteraad besloot vanavond unaniem om het project financieel te steunen, maar niet op de manier zoals de initiatiefnemers willen. Het collectief hoopte dat de gemeente aandeelhouder zou worden, omdat andere partijen anders ook afhaken."De gemeente Aa en Hunze, waar wij ons ook inzetten voor glasvezel, wil niet de enige aandeelhouder zijn en haakt met de beslissing van Tynaarlo ook af als aandeelhouder. Deze politieke beslissing van Tynaarlo frustreert de voortgang", zegt Theo Wieleman van het Drents Glasvezel Collectief.Een voorstel van GroenLinks om pas later een besluit te nemen over een eventueel aandeelhouderschap haalde het net niet. Negen raadsleden stemden voor en elf tegen. "De gemeente moet geen ondernemer worden en geen ondernemersrisico nemen", aldus PvdA-raadslid Anneke Lubbers.GroenLinks-fractievoorzitter Willem van der Meij snapt niet waarom nu al besloten moet worden dat de gemeente geen aandeelhouder wordt: "De gemeente Aa en Hunze die gebruik maakt van dezelfde enthousiastelingen heeft nog geen standpunt ingenomen." GroenLinks wil daarop wachten en meer onderzoek doen naar de mogelijkheden.De uitkomst van de raadsvergadering is voor het glasvezel collectief een teleurstelling. "Ik ben de meest droevige man van de hele wereld", aldus Wieleman. Driehonderd vrijwilligers zetten zich in voor snel internet in Tynaarlo en Aa en Hunze. "Door het noaberschap kunnen wij iets realiseren wat eigenlijk helemaal niet kan. De grote marktpartijen met de diepe zakken zoals KPN en Ziggo laten het buitengebied niet voor niets links liggen."Het glasvezelinitiatief wil in totaal zo'n twaalf miljoen euro investeren in snel internet op het platteland van Tynaarlo en Aa en Hunze. "De bijdrage die we vragen van Tynaarlo is 600.000 euro, waarvan 300.000 euro in aandelen. Het risico dat gemeente loopt is heel erg klein", zegt Wieleman.Voorzitter van het Drents Glasvezel Collectief, Meindert Krijnsen liet twee weken geleden al weten dat een lening niet gunstig is: "Over een lening moeten wij wettelijk vier procent rente betalen en dat maakt het glasvezelnetwerk een stuk duurder voor de gebruikers."Het gebied waar het collectief voor snel internet wil zorgen, telt ongeveer 6.200 huishoudens. Om het netwerk rendabel te krijgen, moet tenminste 65 procent van de huishoudens zich aansluiten. Belangstelling is er volgens de initiatiefnemers genoeg. Het collectief wil volgend jaar rond het begin van de zomer beginnen met de aanleg van glasvezel in Noordoost-Drenthe.