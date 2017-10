Positieve reacties uit Drenthe op het regeerakkoord

ASSEN - Wegen, spoorwegen, landbouw, defensie en het gevangeniswezen. Thema's die belangrijk zijn voor Drenthe en terugkomen in het regeerakkoord dat vandaag werd gepresenteerd.

De Drentse kamerleden Erik Ziengs van de VVD en Agnes Mulder van het CDA zijn positief over het plan dat er ligt. Agnes Mulder vindt dat Drenthe goed vertegenwoordigd is in het plan. "Er zijn best wel veel zorgen van onze inwoners en die worden in dit regeerakkoord echt serieus genomen."Zo was er eerder sprake dat de rechtbank in Assen moest sluiten. Dit hoeft in het nieuwe regeerakkoord niet. "We hebben altijd gestreden voor het openhouden van onze rechtbank in Drenthe en het openhouden van de gevangenissen. Daar worden allemaal dingen over gezegd in het regeerakkoord", reageert Mulder.Zo is in het akkoord te lezen dat bestaande rechtbanken 'in principe' niet gesloten worden. Ook staat er in het rapport dat als er sprake is van het sluiten van gevangenissen de komende jaren, de locaties buiten de Randstad worden ontzien. Zoals bijvoorbeeld de gevangenissen van Veenhuizen.Erik Ziengs van de VVD ziet werkgelegenheid in Drenthe terug in het akkoord. "We hebben in het regeerakkoord laten vastleggen dat als het gaat om de energietransitie, het de doelstelling is om Noord-Nederland daar toch koploper in te laten zijn. En dat is direct keiharde werkgelegenheid."Ook gedeputeerde Henk Brink is tevreden. "Er is weer aandacht voor de regio's", is zijn reactie. Er gaat meer geld naar infrastructuur en de veiligheid op provinciale wegen wordt vergroot. "Wat wij bijvoorbeeld aan het doen zijn, is om ook de N34 veiliger te krijgen. Ik denk dat dit wel op korte termijn een gesprek waard is zodra het kabinet er is en te kijken wat dit voor Drenthe betekent."Een ander punt is het goederenvervoer. "Het gaat goed met het goederenvervoer over het spoor. Maar in Nederland loopt dat lastig omdat de gebruikersvergoeding zo hoog is. En als het kabinet zegt dat ze dat meer in verhouding brengen met de omliggende landen dan vind ik dit heel goed nieuws. Dat biedt opnieuw kansen voor Coevorden en voor de hele regio om het goederenvervoer op de kaart te zetten." Bekijk hier welke punten uit het regeerakkoord nog meer effect hebben op de Drenthe.