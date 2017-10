Gewonde bij steekpartij op Stationsplein in Hoogeveen

Een gewonde bij een steekpartij op het Stationsplein in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op het Stationsplein in Hoogeveen is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij.

Rond half negen vanavond kreeg de politie een melding van het steekincident. Twee verdachten zijn aangehouden. Zij zaten in de trein naar Zwolle. De trein werd op het station in Meppel stilgezet en de verdachten zijn gearresteerd.De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht.