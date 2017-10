'Extra geld naar Defensie, maar niet genoeg'

VBM-voorzitter vindt 1,5 miljard te weinig (foto: ANP)

ASSEN - Er gaat 1,5 miljard euro extra naar Defensie, zo bleek vandaag uit het gepresenteerde regeerakkoord. Maar dat is niet genoeg volgens Jean Debie, voorzitter van Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM).

"De basisgereedheid wordt op orde gebracht, de operationele inzetbaarheid vergroot en noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materiaal worden toekomstbestendig gefinancierd," zegt Debie. Maar wat blijft er dan nog over voor het personeel? Vraagt de vakbondvoorzitter zich af.



"Wil Defensie een aantrekkelijke werkgever worden, dan moeten er fundamentele keuzes en versterkingen plaatsvinden in het persooneelsbeleid. Dat missen we volledig in het regeerakkoord," aldus de VBM-voorzitter.



Nationaal Fonds Ereschuld

Positiever is de vakbond over de maatregel om 20 miljoen euro te stoppen in het Nationaal Fonds Ereschuld. Dit is een fonds voor militairen die een trauma, handicap of andere aandoening hebben opgelopen tijdens hun missies naar het buitenland.



Het geld voor het fonds komt uit de begroting van het ministerie van Defensie. In het verleden is de opvang van militairen die op missie zijn geweest niet goed geweest. Defensie wordt nu geconfronteerd met claims van veteranen.



Te weinig

Advocaten Vincent Dolderman en Michael Ruperti staan veel van de veteranen bij die een claim hebben ingediend. Zij vinden 20 miljoen te weinig. Zij wijzen erop dat er inmiddels honderden claims lopen. Volgens hen wordt er per zaak gemiddeld zo'n 100.000 euro toegekend. Dolderman en Ruperti vrezen dat het geld uit het fonds snel op is en dat er dan minder gemakkelijk wordt vergoed.