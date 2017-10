Bedrijventerreinen Assen eindelijk op glasvezelnetwerk met Bright Access

ASSEN - De Asser bedrijventerreinen worden eindelijk aangesloten op het glasvezelnetwerk. Ondernemend Assen heeft hier gisteren een overeenkomst voor getekend met Bright Access uit Enschede.

Het netwerkbedrijf begint binnenkort op het Stadsbedrijvenpark met de aansluiting van belangstellende bedrijven op het glasvezelnetwerk, zo meldt Rob Faijdherbe van Ondernemend Assen. Daarna volgen de bedrijventerreinen Peelerpark en Messchenveld.Bright Access heeft momenteel eigen glasvezelnetwerken op dertig bedrijventerreinen in het land. Eind dit jaar zullen dit volgens het bedrijf twee keer zoveel zijn.Ondernemend Assen is blij met de overeenkomst, omdat het snelle glasvezel van groot belang is voor veel ondernemers. Twee jaar lang heeft de belangenorganisatie van de Asser bedrijfsterreinen geprobeerd in eigen beheer glasvezel aan te leggen, samen met belangstellende bedrijven in Assen. Maar de interesse viel zwaar tegen, waarna het project werd afgeblazen.Hoeveel bedrijven in Assen definitief voor een glasvezelaansluiting met Bright Access in zee gaan, is nog niet bekend. Binnenkort start het bedrijf met de werving. Er is geen minimale afname.